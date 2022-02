Seca. Pastores falam em “situação extremamente preocupante”

“Já se começa a notar uma quebra na produção, no geral, por todas as explorações, umas sentem mais que outras, mas já há quebras na ordem dos 15%. Se se mantiver este regime de seca até ao final do mês, a produção de queijo DOP poderá ser afetada entre 30 a 35% na sua produção”, revela o representante da APROSE, realçando que “se tem menos erva, a possibilidade de alimentos é menor, a produção de leite é também inferior, embora nós compensemos com feno".

"Ainda tenho stock de feno, mas muita gente já recorreu à compra dele”, alerta, sublinhando: “este rebanho se fosse tratado em regime intensivo e totalmente a fenos, a qualidade do leite não seria esta e depois isso refletia-se no sabor”.

Com receio de que as previsões se confirmem "de apenas chuviscos", Ricardo Pimenta fala num problema imediato e a longo prazo, pois “vai trazer uma primavera com défice de precipitação e depois no verão será o caos, este ano nevou muito pouco para alimentar as nascentes na serra e a situação está extremamente preocupante, como há muitos anos não via, lembro-me de um ano assim em 2003, 2004”, recorda.

Ricardo Pimenta pede que o Estado não se esqueça de apoiar os pastores, antes que seja tarde.

“O sentimento é geral, tenho a perceção de todos os ângulos desde o criador ao transformador, queijarias. Vai afetar todos, porque as pessoas têm contratos com quem fornecem e depois não têm quantidades para honrar os compromissos. Se as previsões meteorológicas se concretizarem e a chuva tardar, o Estado terá de ajudar. Há produtores que ponderam vender gado, é logico que terá de haver intervenção do Estado, sob pena de haver mossa a nível de número de efetivos”, assume.