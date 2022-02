"Há uma onda de cancros a aparecer". Ordem dos Médicos reconhece recuperação nos rastreios, mas "não foi satisfatória"

"É preciso libertar os cuidados de saúde primários da tarefa Covid, há outras pessoas que podem absorver essa tarefa", sugere.

Por outro lado, o responsável pelo colégio de Oncologia da OM diz ser necessário "verificar, região a região, que recursos humanos temos disponíveis nos hospitais, porque um doente oncológico precisa de cirurgia, precisa de radioterapia, precisa de oncologia, precisa de imagiologia. É necessário saber se estamos em condições de responder a essa onda de doentes que, neste momento, está claramente a aparecer nos serviços".

Estabilidade governativa... e PRR, "porque não"?

Apesar do cenário descrito, o oncologista Luís Costa considera que a mais que provável estabilidade governativa dos próximos anos, a par com a disponibilidade dos recursos financeiros do PRR, poderá representar uma oportunidade decisiva para reorganizar os cuidados de saúde.

E deixa o recado à atenção do novo Governo: "vai haver mais estabilidade governativa e há um Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) que, supostamente, permitirá que o país tenha melhores condições para o futuro; porque não aproveitar isso para, de uma vez por todas, resolver a questão dos cuidados primários de saúde e de uma oferta adequada para o diagnóstico precoce do cancro e para os programas de rastreio?"

Se essa oportunidade for desperdiçada, "aquilo que vai acontecer é que vai aumentar a mortalidade por cancro em doenças que eram, potencialmente, curáveis, como sejam o cancro colorretal, o cancro da mama ou o cancro do colo do útero".

Diferente é a situação, por exemplo, no cancro do pulmão, "que não é objeto de rastreio e é uma doença que, do ponto de vista biológico, é mais agressiva".

Isto significa que, "quando os doentes têm os primeiros sintomas, se não forem diagnosticados mais cedo, não há migração de estadio, mas há, certamente, uma migração para um estado clínico pior, com impacto na mortalidade e mais custos para o sistema de saúde, porque as doenças mais avançadas absorvem mais dinheiro para serem tratadas".