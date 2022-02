A cibersegurança em Portugal ainda está na pré-história?

Em caso de incêndio, fuja!

Rui Duro, da CPR, divide os cibercriminosos em dois tipos: existem os hackers “interessados num negócio”, que se infiltram nos servidores de uma empresa, roubam dados (elementos) de valor, e evitam chamar à atenção. Depois, há os grupos de ativistas “com outros interesses”: o que fazem pode nem ter grande dimensão – e impacto -, mas atuam para ganhar nome, divulgar uma causa, “serem conhecidos” e criar “buzz [alarido] em volta do ataque”. Os primeiros, claro, são os mais problemáticos. E causam mais danos.

Em linha com o inquérito da CPR, também o último relatório do Centro Nacional de Cibersegurança (CNC) – publicado em janeiro -, indica que está a ocorrer um acréscimo de ataques informáticos no país. “Mas [as empresas] não dizem tudo. [O CNC] sabe o que lhe chega, o que as empresas reportam”, diz Marcelo Rodrigues, diretor do departamento de cibersegurança da PwC Portugal. “O problema é que temos muitas empresas em que isto fica na sombra. Não reportam, nem chega à comunicação social”, acrescenta.

Para Marcelo Rodrigues, estes casos mais recentes foram noticiados porque “houve um impacto direto daquilo que saiu para fora”. Enquanto isto acontece, há empresas que “pagam resgates e que ajudam a perpetuar este tipo de negócio”. “Isto tem acontecido nos últimos dois anos com uma frequência incrível”, revela.

O especialista da PwC defende, por isso, que as empresas portuguesas, à imagem do que acontece com os planos de evacuação de edifícios em caso de incêndio, deviam ter também planos de cibersegurança. Mas isso não acontece. “Vá a uma empresa e pergunte: ‘Muito bem, qual foi o vosso último plano que fizeram de teste a um incidente de cibersegurança’, eles respondem: ‘o que é isso?’ Não sabem reagir perante um incidente de cibersegurança. Nunca testaram, nunca treinaram, não têm isso sistematizado. Não sabem o que é uma análise de risco”, afirma.

Segundo a experiência de Pedro Leite, administrador da empresa de cibersegurança S21sec, a maior parte das organizações afetadas por ataques de ransomware – o que aconteceu com o grupo Impresa – tem “mecanismos de salvaguarda” que lhes permite não pagar o resgate e avançar com uma solução de outro tipo. “Vou identificar como o atacante entrou na organização e vou repor toda a informação que tenho disponível, porque tenho os backups.” Enquanto isso, as empresas mais pequenas, fruto do desespero, tendem mais a pagar os resgates.