​Simão sofreu AVC ainda no útero. Deram-lhe 12 horas, mas já viveu 11 anos

Carla Guerreiro, 45 anos, ouve muitas vezes o seu apelido dirigido a si como adjetivo. “Dizem que sou uma guerreira, mas o que envolve isto é muito amor. O amor cura”, garante a mãe de Simão, o menino de 11 anos que há 10 chegou à Clínica de Medicina Física e de Reabilitação (CMFR) da Associação de Beneficência Popular de Gouveia (ABPG).

São 14h00 e Carla deixa Simão no serviço de terapia ocupacional, onde é retirado do carro e transportado carinhosamente ao colo pelo terapeuta ocupacional José Falcão.

“O Simão foi dos meus primeiros doentes há oito anos, quando aqui cheguei. As melhorias não são sempre as que queremos, mas apostamos na prevenção para evitar deformações no corpo dele. Queremos melhorar a qualidade de vida dele ao máximo e da família também”, conta José Falcão, de 38 anos, que vai fazendo cócegas na barriga de Simão.

“Gosta muito de mimos, quando nos afastamos começa a resmungar connosco”, nota o terapeuta ocupacional.

A intervenção, no contexto da terapia ocupacional, centra-se na estimulação sensorial. “Isto porque grande parte da ativação neural acontece devido à estimulação feita através dos sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, o vestibular e o propriocetivo. Daí, ser importante que a criança esteja num ambiente confortável, mas estimulante, lúdico e com oportunidades de desenvolvimento das suas habilidades, pois as conexões que não forem exercitadas acabam por ser eliminadas.”

Por isso, todos os sentidos devem ser estimulados”, explica José Falcão recorrendo ainda às palavras de Carla “que o amor cura” e conclui que: “promover a saúde e bem-estar de alguém que está impedido de o fazer por alguma razão é algo gratificante”.

“Foi o primeiro caso que apanhei nestas condições”

À espera de Simão, pelo menos, três vezes por semana, está uma vasta equipa, onde se inclui Paulo Alves, 43 anos, fisioterapeuta. Desde 2004 que trabalha na clínica da ABPG e nunca tinha visto um caso como o de Simão, quando há 10 anos o passou a acompanhar.

“Foi o primeiro caso que apanhei nestas condições, que não são muito comuns. É um miúdo bem-disposto, colabora com os terapeutas”, elogia, realçando o trabalho feito pela a equipa multidisciplinar que coordena no serviço de fisioterapia.

“O Simão faz acompanhamento em várias áreas, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala e a intervenção centra-se inicialmente na estimulação e progressão do estágio de desenvolvimento. Atualmente é evitar que a condição dele se degrade e manter a qualidade de vida que ainda tem”, observa.