O que trazem os estrangeiros a Portugal?

De acordo com o Relatório Estatístico Anual, do Observatório das Migrações, em 2020 o peso das contribuições dos estrangeiros para a Segurança Social tem vindo também a aumentar nos últimos cinco anos, atingindo valores de mais de 800 milhões de euros anuais, em 2019 e 2020. “A maioria dos imigrantes vem para Portugal por razões laborais”, explica Catarina Reis de Oliveira.

Foi o que aconteceu a Rasel Ahammed, que saiu do Bangladesh, o seu país de origem, à procura de melhores condições de vida. Chegou a Lisboa em 2016, na altura com 29 anos. “No início foi muito difícil obter informação credível sobre o que era preciso para ter residência legal em Portugal”, conta, dizendo que, pouco depois de chegar, se candidatou a um mestrado na área da Comunicação, na Universidade Nova de Lisboa, o segundo da carreira. Para suportar as despesas, trabalhou nos primeiros anos como rececionista num hotel.

Uma história de empreendedorismo

“Com muita luta, comecei a organizar atividades para a comunidade imigrante, sobretudo na área do desenvolvimento de competências linguísticas e vocacionais”, recorda o asiático, que acabou por criar, em 2018, a Portugal Multicultural Academy Association.

A organização, sedeada na Mouraria, apoia hoje pessoas de 20 países, através de cursos de línguas, mas também de assessoria legal – além de diretor geral, Rasel é também ali professor. “Um dos principais objetivos é ajudar as pessoas a fixarem-se aqui e a contribuírem para a construção da sociedade”, diz o imigrante, que o ano passado conseguiu que a mulher e o filho se juntassem a ele, em Lisboa.

Com a pandemia, e perante as dificuldades crescentes de sobrevivência da comunidade, Rasel e a equipa criaram um banco alimentar na associação que todas as semanas ajuda 100 pessoas do bairro, alguns dos quais de nacionalidade portuguesa – o programa conta com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do Alto Comissariado para as Migrações. É no distrito de Lisboa que se concentram mais imigrantes (285 mil), seguindo-se Faro (104 mil), Setúbal (61 mil) e Porto (50 mil).