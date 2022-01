Famílias numerosas. “Despesa mensal de alimentação é muito superior a um salário mínimo nacional”

O pai Ricardo apela à criação de “uma medida séria em que as pessoas possam ser levadas a ter mais filhos, porque mesmo aqui - com as vantagens de viver no interior - o salário mínimo, não é comportável para ter mais que dois filhos, não se consegue”.



Para o casal, junto há 10 anos, a luta é diária, mas a decisão consciente de ter filhos foi sempre um desejo de ambos.

“Todos os meses temos de fazer essa gestão, mas que nos dá orgulho e gosto. Quando estamos num restaurante ficam a olhar para a mesa cheia. «Mas são primos? São todos filhos?», questionam. Gostamos imenso quando nos felicitam”, assume Ricardo, que tinha dois filhos, quando conheceu Fátima.

Onde comem dois, comem três?

"Isso já não é bem assim e muito menos com seis filhos”, assume Ricardo, recordando que dantes as crianças até podiam ir com as calças rotas para a escola e hoje a sociedade faz outras exigências.

Uma luta feita de mão com dada com Fátima para quem os discursos políticos não são dirigidos às famílias numerosas. “Não nos arrependemos da nossa decisão, mas não temos ajudas. Ser família numerosa é só um título e não ganhamos nada com isso. Na água, através do município e como família numerosa, temos 10% de desconto; a redução do IMI em 70€; recebemos da Junta de Freguesia no primeiro filho 250€ e nos seguintes 300€; e temos as vacinas comparticipadas. Contudo, não temos direito a abono, porque o meu marido tem uma empresa em nome individual e tudo o que fatura é lucro dele e é assim que a Segurança Social vê a nossa situação”, lamenta.

Aproveita para deixar outra reivindicação na área da educação. “Temos muito material escolar, muita despesa, mas nem tudo entra no IRS. ATL, centros de explicações, centro de estudos, nada disso entra no IRS, nada é dedutível. Somos muito discriminados. As famílias numerosas são menos de 5% em Portugal”, alerta.

O casal assume que suscita curiosidade. “Mas tiveste quantos partos? Foi tudo normal, tu dormes? Conseguem ter tempo só para vocês?” conta Fátima, admitindo estar sempre a falar dos filhos quando têm uma saída a dois.

Fátima e Ricardo concordam: “Até podiam vir mais filhos, mas sem condições e sem benefícios, não. É uma vantagem viver no interior, temos os pais perto, o centro escolar perto, mas os apoios noutros países, como a Suíça ou o Luxemburgo são outros. Acreditamos que há mais casais a querer ter mais filhos, mas não têm essa possibilidade”, asseguram, enquanto colocam estrategicamente os seis filhos no sofá para a fotografia.

“Temos de nos juntar mais, senão alguém fica de fora da foto.”