Concessionários e utentes de parque de skate abrem "guerra" com Câmara de Cascais

Ao ruído das rodas presas aos “trucks” dos skates, constantemente a subir e descer um "half-pipe" de madeira, logo à entrada - e onde agora vinga a cor negra sob a qual foram pintadas a branco mensagens de alerta para o que pode ser o início do fim do Parque das Gerações - junta-se o quente do sol, mesmo em janeiro, e uma vista única sob as águas do Atlântico e sobre a Estrada Marginal, que passa ao fundo sul do parque, a poucas dezenas de metros de distância.

O Parque das Gerações é um espaço para a prática de skate onde, para além de muitas atividades ligadas á modalidade, há uma vertente de intervenção social. As crianças dos bairros mais carenciados do concelho são frequentemente chamadas a ter aulas gratuitas. Muitas passam a partir de então a frequentar o espaço: pedem emprestado um skate, na loja dedicada á modalidade instalada no Parque, fazem amizades e afastam-se de outros caminhos.

Em resumo: um exemplo de cidadania, inclusão e desporto.

Num terreno baldio, junto ao Centro de Saúde de São João do Estoril, nasceu em 2013 aquela infraestrutura, graças aos 300 mil euros provenientes do projeto apresentado a Orçamento Participativo de 2011, que obteve 832 votos dos munícipes.

Pedro Coriel foi na altura o proponente ao Orçamento Participativo do projeto do Parque das Gerações. Hoje, está revoltado com o que diz estar bem explicito nas propostas de alteração ao Plano Diretor Municipal de Cascais, que está a ser revisto para adequação ao novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

Para eliminar a única passagem de nível da linha ferroviária de Cascais, em São João do Estoril, o Plano Diretor Municipal da autarquia prevê a construção de um túnel de ligação à Marginal, no âmbito de uma Via Circular ainda por concluir. Mas agora, com as propostas de alteração introduzidas, estará a estudar outra opção, que põe em causa a manutenção daquele parque,

"O que está escrito, preto no branco, e que está orçamentado e que está nas plantas, é que a passagem que está ali prevista não é túnel coisa nenhuma: é uma passagem inferior sob a linha do comboio, que vai a céu aberto até ao largo da Igreja. Que é exatamente uma réplica do que existe em São Pedro do Estoril. É o que está previsto nesta revisão do PDM pela Câmara de Cascais".