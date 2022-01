Covid-19. SNS 24 com novo algoritmo, mas há quem desespere por baixa ou declaração de isolamento

Desde a semana do Natal que não tem sido fácil ligar para a linha SNS 24 e mesmo o atendimento através de uma gravação não dá resposta a todas as dúvidas: “o atendimento é mais lento e, enquanto as pessoas não conseguem esse contacto, não conseguem essas declarações de isolamento, porque é de lá que elas veem”.

Sendo, portanto, utentes sem vigilância no sistema, Nuno Jacinto alega que os médicos nada podem fazer relativamente aos processos, “porque não conseguimos dar resposta a tantos pedidos de emissão de baixa e, nos casos em que não existe médico de família, isso vai sobrecarregar as unidades que têm de dar resposta a milhares de pessoas nessa situação”.

No entanto, Nuno Jacinto defende que “não é necessário pedir a declaração, assim que se testa positivo” e lembra que os utentes têm cinco dias úteis para apresentarem a declaração à entidade patronal.

Embora reconheça que a insistência com a linha SNS 24 é um teste à paciência, o presidente da APMGF apela aos utentes que “vão tentando obter as declarações, com tenham ou não médico de família”.

“Não podemos estar a ocupar o nosso tempo com procedimentos burocráticos em vez de atender os doentes que verdadeiramente precisam de nós”, remata.