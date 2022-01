"Os pais fizeram o trabalho de casa”. Cerca de 4.300 crianças vacinadas em Matosinhos

Em quatro dias, entre quinta-feira e domingo, cerca de 4.300 crianças, entre os 5 e os 11 anos, foram vacinadas no Centro de Vacinação de Matosinhos. No mesmo período, cerca de dois mil elementos da comunidade escolar, entre pessoal docente e não docente, receberam a dose de reforço da Covid-19.

O balanço foi feito pelos responsáveis deste centro, à Renascença, que só no domingo receberam 700 menores e 550 professores e auxiliares.

O dia com maior procura foi o primeiro (quinta-feira) com 1.600 crianças, num dia exclusivamente dedicado à faixa etária entre os 5 e os 11 anos. Já no que respeita à comunidade escolar, sexta-feira foi o dia em que foram administradas mais doses de reforço.

Sexta-feira foi mesmo o dia mais complexo, uma vez que os professores e auxiliares necessitavam de senha digital para serem vacinados. Uma situação que, de acordo com a enfermeira Filipa Oliveira, acabou por ser ultrapassada porque “dissemos a quem se dirigiu aqui sem senha digital, que no sábado e domingo íamos disponibilizar mais senhas e, pronto, tudo se regularizou”.