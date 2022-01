Como pedir baixa, declaração de isolamento, apoio social ou ficar em teletrabalho?

O meu estado de saúde agravou-se e estou doente com Covid-19. Continuo a ter direito a subsídio?

Sim, também se aplica a trabalhadores por conta de outrem, independentes ou trabalhadores domésticos. Mas é necessário que, à data do início da situação de doença, tenha cumprido o prazo de garantia de seis meses civis, seguidos ou interpolados, com registos de remunerações.

Quanto é que vou receber de subsídio e por quanto tempo posso receber?

Este subsídio por doença Covid-19 também é pago desde o primeiro dia e até um máximo de 28 dias. Corresponde a 100% da remuneração líquida de referência, a que é descontado o período de isolamento profilático (se tiver existido). Após os 28 dias e se a doença persistir, o valor do subsídio de doença é calculado com base nas percentagens definidas no regime de proteção na doença (até 30 dias – 55%; de 31 a 90 dias – 60%; de 91 a 365 dias – 70% e mais de 365 dias – 75%).

E quem emite a “baixa por doença” (CIT – Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho) no caso da doença Covid-19?

O CIT é emitido pelos médicos do SNS e são também eles que o enviam, por via eletrónica, para a Segurança Social, com vista à atribuição do subsídio.

O Governo decidiu prolongar o teletrabalho obrigatório até 14 de janeiro, nas atividades em que tal seja possível. Depois, passa a ser “recomendado”.

Esta é uma modalidade que ganhou peso desde o início da pandemia e no final do ano passado, a Assembleia da República aprovou novas regras para o regime de teletrabalho. Na prática, nem todas serão exequíveis, mas para já, a Lei 83/2021 define os princípios, dando resposta, pelo menos teórica, a algumas questões colocadas por trabalhadores e empresários. Na maioria dos casos, o teletrabalho continua dependente do acordo entre o trabalhador e o empregador.

Tenho dois filhos de dois e quatro anos. Gostaria de trabalhar em casa para os acompanhar mais. É possível?

À partida, sim. Uma das alterações introduzidas foi a possibilidade de alargar o teletrabalho a pais com filhos menores de 8 anos, sem necessidade de acordo com a entidade patronal. No entanto, esse direito tem que ser exercido por ambos os progenitores, em períodos sucessivos de igual duração num prazo de referência de 12 meses.

A medida aplica-se também a famílias monoparentais ou em situações em que, comprovadamente, apenas um dos progenitores reúna condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho.