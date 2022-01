Que impacto poderão ter os confinados no resultado das eleições?

Neste momento, Portugal tem mais de 400 mil confinados por estarem infetados com Covid-19 ou em isolamento e a projeção dos especialistas é a de que sejam mais no dia das eleições legislativas, marcadas para 30 de janeiro.

O número terá impacto na votação, mas será difícil, segundo os especialistas, perceber ao certo quais serão esses efeitos. Mas há um que, à partida, parece ser certo: uma subida da abstenção.

“O efeito é o de aumentar a abstenção e isso não há grande volta a dar. O problema é que em relação à abstenção não há grandes soluções, porque se se decidir que [os confinados] vão votar, outras pessoas ficariam com medo e deixariam de ir”, diz à Renascença o economista e professor universitário, Luís Aguiar-Conraria.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, alegou que a questão do voto dos cidadãos em isolamento foi agora levantada por causa do aumento acentuado dos casos da Covid-19 e salientou a exigência de atuar com base num quadro jurídico sólido.