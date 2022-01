Suspender isolamento para ir votar? O que defendem médicos, juristas, partidos e Governo

Quais as sugestões dos partidos?

Pouco depois das declarações de António Costa, a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) sugeriu a possibilidade de extensão do horário de voto, com uma hora particular para que quem esteja em isolamento possa exercer o seu direito.

"O voto antecipado é importante, mas há outras medidas que podem ser estudadas, como a extensão de horário de voto com uma hora particular para quem possa estar em isolamento", afirmou Catarina Martins.

Já o presidente do CDS-PP defendeu que o ato eleitoral das legislativas deveria ser desdobrado pelos dias 29 e 30 de janeiro, manifestando-se disponível para a convocação de um plenário da Assembleia da República que possa alterar a lei.

“O dia de reflexão não tem grande utilidade na vida das pessoas, os eleitores já chegam a esse dia com opinião formada, não acrescenta nada”, afirmou, estando aberto a que se pudesse separar os confinados num dia e os não infetados no outro, ou até mesmo para um “sistema misto” em que ambos votariam nos dois dias, com mecanismos de segurança.

Além do voto antecipado, já previsto na lei, o líder do CDS-PP sugeriu que possa haver uma articulação com o poder autárquico para que os infetados possam exercer o voto “de forma descentralizada sem colocar em risco a comunidade” ou, no caso das pessoas em instituições, que se possa recorrer às forças de segurança para fazer a recolha dos votos.