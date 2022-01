Sete gráficos para entender o impacto da Ómicron, a “variante tampão” da qual devemos tirar partido

Segundo o especialista, "de certa forma, é bom que apareça uma variante que praticamente serve de tampão a novas variantes e que, apesar de tudo, tem um nível de severidade menor do que as anteriores".

Uma comparação do total diário de óbitos por Covid-19 no último mês com igual período do ano passado torna clara a redução do impacto da Ómicron na mortalidade, face ao efeito da variante Delta, que começou a circular em Portugal em dezembro de 2020.