Trabalhos de limpeza decorrem nos Açores sob nova ameaça de tempestade

o IPMA esclarece que o aviso laranja para as ilhas da Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, que compõem o grupo Central do arquipélago, vai estar em vigor entre as 12:00 e as 24:00 de domingo.

Nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso amarelo para a chuva é válido entre as 03h00 e as 15h00 de domingo.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo para a chuva forte diz respeito ao período entre as 17h00 de domingo e as 06h00 de segunda-feira.