Luta contra a corrupção é “fundamental” para aumentar a felicidade em Portugal

2021 foi um ano prolífico no tema da corrupção. Tivemos as detenções de João Rendeiro, Manuel Pinho, Joe Berardo…

E isso é bastante positivo. Mais que não seja por ter colocado o tema na agenda, na praça pública, para que se fale.

Sei que já existem planos referenciais, indicações governamentais, para que os professores nas suas aulas falem sobre estas temáticas [corrupção]. É fundamental que as pessoas tenham pensamento crítico e estejam atentas a estes processos. Há indicadores temáticos para que os alunos debatam e aprendam conceitos relacionados com a questão da corrupção. Não creio que sejam casos concretos, talvez mais antigos, da literatura, isso talvez. Atuais penso que não, porque não são ainda propriamente casos fechados. Mas indicações de como intervir, evitar que estas coisas aconteçam.

O tema da corrupção é fundamental. Portugal não aumenta os seus níveis de felicidade porque o que está por detrás é a questão da confiança. Todos sabemos que, quando não há confiança, não há relação que sobreviva. Nem na vida pessoal, na vida profissional e organizacional, quanto mais na gestão de um país.

E a evolução no critério da generosidade?

Nos últimos relatórios, Portugal não ficou bem classificado, porque, provavelmente, durante muitos anos, foi sempre um país com imensas dificuldades, com uma classe média com enormes desafios. Penso que as pessoas eram mais solidárias e menos generosas. Neste momento, penso que Portugal está a ser mais generoso e pode manter na mesma o seu espírito de solidariedade, mas são coisas diferentes. Por isso é que ficou mal classificado.

A diferença é: solidariedade é quando dou aquilo que me sobra. Portanto, se não me sobra nada, não vou dar nada a ninguém. A generosidade é quando dou mesmo aquilo que me faz falta. Ou seja, quando faço um sacrifício um pouco maior e consigo partilhar o pouco que possa ter com outros que também possam necessitar. Vejo cada vez mais projetos em Portugal onde a generosidade está a aparecer.

Tinha preparada uma proposta para si: destacar os acontecimentos, notícias, que contribuíram para tornar 2021 um ano menos feliz. Estava a contar com coisas negativas, mas, pelo andar da entrevista, já sei que não vai por aí. Faço-lhe, então, o desafio contrário: de positivo, o que destaca?

Achei como muito positivo, como resultado das eleições autárquicas, ter surgido o primeiro pelouro numa autarquia sobre felicidade em Portugal: em Pombal, Leiria. Ora, isto parece que não é muito importante, mas é fundamental. Portugal tem feito um caminho que acho que ainda ninguém no mundo deu conta, mas está-se a tornar um dos exemplos nos estudos de felicidade.

Outro exemplo: Portugal está a criar a primeira norma de gestão em bem-estar e felicidade organizacional. Nós já temos muitas normas, desde a responsabilidade social, à parte da ecologia, sustentabilidade, etc, mas não tínhamos, não existia no mundo, nenhuma norma sobre felicidade. Portugal está a fazer a primeira. Ora, se Portugal conseguir, será depois um pequeno passo para que essa norma nacional se torne também uma norma internacional. Seria excelente.

Portugal pode dar um contributo para que que os governos de todos os países da Europa, por exemplo, possam começar a ter planos nacionais de felicidade. E a governar os países não do ponto de vista do PIB per capita, mas a partir de critérios de felicidade mais concretos.