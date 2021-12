"A tristeza é uma emoção mal compreendida", alerta o psicólogo Miguel Ricou

Uma paragem muito difícil num mundo em grande movimento, em que a economia tem que crescer e é, claramente, o valor máximo. “Estamos sempre a dizer coisas más sobre a tristeza, que não paga dívidas e que a pessoa tem que reagir e seguir em frente. Na prática, desvalorizamos o acontecimento que provocou a tristeza e dizemos à pessoa que não é capaz de lidar com as circunstâncias, atribuindo-lhe todas as responsabilidades por aquela sensação. A própria pessoa sente que não é capaz. E nessa altura fica triste, já não pelo aconteceu, mas porque não consegue sentir uma coisa diferente. E pode entrar num ciclo cada vez mais negativo”, explica Miguel Ricou.

O psicólogo considera que é importante ajudar as pessoas a compreender que estar triste é uma coisa normal, que pode acontecer a qualquer um e que impõe uma paragem. Por outro lado, é importante falar com outras pessoas, “distrairmo-nos de nós próprios” e se isso não acontecer ao fim de 15 dias, então é preciso fazer qualquer coisa e pedir ajuda.

A família é fundamental

“Quando vemos pessoas de quem gostamos e que estão tristes, que não conseguem sentir alegria com a nossa presença, é como se nos sentíssemos desvalorizados. E isso, por vezes, torna as pessoas menos compreensíveis com quem está triste”.

Mas para Miguel Ricou, em primeiro lugar, é importante que os familiares e amigos compreendam que a pessoa não lhes está a reagir, mas a ela própria e ao que lhe aconteceu. Depois, devem dar-lhe espaço de compreensão, “não exigir que a pessoa reaja de imediato, que tenha de “andar para a frente”.

“É evidente que é importante que se distraia, mas os outros também têm que perceber que cada vez que a pessoa tenta e não consegue, ainda se frusta mais. É um equilíbrio difícil de conseguir, mas os familiares podem ajudar dando-lhe espaço e mostrando disponibilidade nas alturas em que o indivíduo que está triste se sente um pouco melhor e em que se pode distrair e focar noutras coisas”.