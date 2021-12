Manuela tentou três vezes fazer um teste gratuito. “Vou recorrer às urgências”

Os motivos que trouxeram este último grupo até à fila, de onde saíram sem um diagnóstico, são distintos. Helena quer fazer um teste de rotina, Marta vai viajar para a Madeira dentro de dois dias e precisa do certificado de teste negativo, Carlos teve contacto com um caso positivo à Covid-19 e Pedro precisa do testa para “ir à bola”.

“Vim porque acho que este teste me dá outra garantia que o autoteste não me dá. Este seria mais tranquilizador”, adianta Carlos Lourenço, que diz ser “inaceitável” a longa espera. “Compreendo que há horários, mas deviam ser alargados, porque assim não é possível proteger as pessoas”, diz.

Já Pedro Martins aponta escassez de testes rápidos e datas disponíveis para marcação nas farmácias. “Fomos a três farmácias na zona da Expo e nenhuma tinha possibilidade de marcação de teste antigénio, as próximas datas disponíveis são daqui a duas a três semanas”.



O jogo arranca dentro de três horas e sem teste, “a única alternativa é ver o meu Sporting no sofá”.