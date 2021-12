"Infeção natural faz-se sempre à custa de mortalidade", alerta especialista

Veja também:

O diretor de infecciologia do Hospital Curry Cabral, Fernando Maltez, avisa que a adoção de uma estratégia de infeção natural perante a nova variante Ómicron da Covid-19 "faz-se sempre à custa de morbilidade, comorbilidade e mortalidade".

"Deixar isso correr faz-se sempre à custa de pessoas que vão morrer. Sejam uma, duas, dez, 15. São mortes", alerta o especialista, à Renascença.

A visão decorre de uma sugestão do epidemiologista Manuel Carmo Gomes que, esta terça-feira, disse que Portugal pode ter de mudar de atitude na contenção da Covid-19 devido à elevada transmissibilidade da variante Ómicron, se se comprovar que provoca menos doença grave do que as variantes anteriores.

"Se realmente é muito menos grave do que a Delta em populações muito vacinadas, como é a nossa, talvez faça mais sentido deixar que as pessoas se imunizem naturalmente. Nunca advoguei teorias de imunidade de grupo por infeção natural, mas estamos numa situação completamente diferente, com a população praticamente toda vacinada e uma variante que, para já, não parece ser muito preocupante em hospitalizações", afirmou à Lusa.

Para além do risco, em aumento de mortalidade, Fernando Maltez indica que "uma imunização feita desta forma corre sempre o risco das variantes sofrerem novas mutações, que as tornam mais infecciosas e mais mortais".

"O processo tem de passar sempre por vacinação global e equitativa por todo o mundo. E a vacinação terá de acompanhar a evolução genómica das variantes", aponta.

"Temos de pensar sempre na vacinação e na sua evolução e também num antivírico eficaz. Foi sempre essa a regra para o controlo de qualquer doença infecciosa", acrescenta, ainda, o especialista.