Infeção natural? "Só depois do pico de casos diários"

O diretor geral do serviço de Medicina Intensiva do Hospital São João, José Artur Paiva, defende que a infeção natural e uma mudança de atitude face à Covid-19 "só deve ser discutida depois de passarmos o atual pico de casos diários".

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes admitiu, esta terça-feira, que Portugal pode ter de mudar de atitude na contenção da Covid-19 devido à elevada transmissibilidade da variante Ómicron, se se comprovar que provoca menos doença grave do que as variantes anteriores.

"Se realmente é muito menos grave do que a Delta em populações muito vacinadas, como é a nossa, talvez faça mais sentido deixar que as pessoas se imunizem naturalmente. Nunca advoguei teorias de imunidade de grupo por infeção natural, mas estamos numa situação completamente diferente, com a população praticamente toda vacinada e uma variante que, para já, não parece ser muito preocupante em hospitalizações", afirmou, à Lusa.

"É uma discussão interessante, que tem de ser feita, mas só depois deste período de contenção, para podermos reduzirmos o processo de crescimento da transmissão comunitária", defende, à Renascença, o médico intensivista do Hospital São João.

José Artur Paiva diz, no entanto, que vai haver um momento em que terá de ser discutida a "fase final" da pandemia e que, idealmente, "é uma discussão a ser feita a nível europeu e, até, se possível, a nível mundial".