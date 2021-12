Novas restrições em Portugal? Governo vai antecipar contenção. Europa aperta medidas

Veja também:

O Governo vai antecipar a entrada em vigor do período de contenção para a semana a seguir ao Natal, sabe a Renascença.

A poucas horas do Conselho de Ministros onde serão anunciadas novas medidas para travar o avanço da pandemia da Covid-19 em Portugal, esta foi a pior segunda-feira, desde fevereiro, a nível de novos casos, e António Costa antecipou o Conselho de Ministros desta semana para terça-feira, por causa de “propostas recebidas pelo grupo de epidemiologista que têm apoiado o executivo. Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência, tendo em vista tornar possível uma melhor preparação e adaptação”, explicou fonte do executivo.



Esta segunda-feira, à Renascença, o imunologista Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular, defende o encerramento ou uma forte limitação do acesso a espaços de diversão noturna e a eventos de grande concentração, como jogos de futebol, durante a época das festas.

Na antecâmara do Conselho de Ministros desta terça-feira, viramos o olhar para a Europa, onde, em grande parte, os governos têm dito "sim" a novas restrições e a um retrocesso nas medidas de desconfinamento.

Espanha

O Governo espanhol tinha dito, no início do mês, que aguentaria a nova “investida do vírus” não sendo necessário aplicar medidas mais restritivas no Natal, à semelhança do caso português.

Na sexta-feira, o país passou para o nível de "risco muito elevado de contágio", depois da incidência acumulada de Covid-19 em Espanha ter aumentado para 511 casos por 100.000 habitantes

No entanto, este domingo, numa comunicação ao país, o primeiro-ministro Pedro Sánchez alertou para um “risco real” de uma nova vaga de infeções e anunciou uma reunião de emergência com os presidentes das regiões espanholas, para discutir novas medidas restritivas.

Já esta segunda-feira, a comunidade de Valência anunciou que vai pedir autorização judicial para alargar a necessidade de apresentação de certificado digital a todo o setor da restauração.

Reino Unido

O país está a lidar com uma verdadeira "emergência". É essa a expressão que Boris Johnson usou, ao anunciar o regresso do uso obrigatório da máscara em locais públicos e da recomendação do teletrabalho para travar a nova vaga da pandemia.

O ministro da Saúde, Sajid Javid também não excluiu novas medidas até ao Natal. Encerramento de bares e outros locais de entretenimento não estão forma de questão.

Segundo peritos locais, sem novas medidas, o número de hospitalizações em Inglaterra pode rondar as 3.000 ou 10.000 num só dia, com o número de mortes causadas pela Covid-19 entre os 600 e 6.000.



Alemanha

O governo alemão propôs esta segunda-feira novas restrições para combater a crescente vaga da pandemia.

Segundo a Reuters, ajuntamentos ficam limitados a dez pessoas e só vacinados poderão entrar em locais de restauração.

A Alemanha classificou França e Dinamarca como zonas de infeções de “alto risco” e começou a impor aos viajantes não vacinados procedentes desses países um período de quarentena de 14 dias.