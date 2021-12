Vacinar dos 0 aos 5 anos? Manuel Carmo Gomes não exclui essa hipótese

“Acabemos com o mito de que as vacinas não fazem nada em relação à transmissão. Existe ampla literatura pública em relação a este assunto. As pessoas só não querem ler porque não estão para isso. É mais fácil falar e informar-se nas redes sociais, do que ler a literatura científica”, critica.

5-11 o motor da 5ª vaga

Manuel Carmo Gomes diz que as crianças dos 5 aos 11 anos têm sido “o motor dos contágios” desta 5ª vaga. A média dos últimos sete dias, concretiza, é de 470 casos por dia. Muito acima do grupo dos 12-17 anos, com 135 casos diários, e que “até tem um tipo de convivência superior”.

“Tem uma taxa de crescimento da incidência que é de longe superior a outras idades, porque as outras idades estão vacinadas. Este é o impacto da vacinação sobre a circulação do vírus na sociedade”, sublinha.