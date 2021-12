Jovens mudam-se para o Interior. “Aqui estamos muito realizados, sem a ansiedade da cidade"

“No futuro tenciono abrir uma empresa de produção de cogumelos, que não se encontram no supermercado. Não conhecia esta zona, tenho raízes transmontanas, vim para cá por causa da Rita. Sinto-me bem aqui. Temos cada vez mais amigos a querer vir para cá e há um casal do Porto que vem para aqui em janeiro porque querem mudar de vida e as outras pessoas começam a acreditar que é possível mudar”, afirma Francisco, que também é músico: toca piano e percussão, canta e “passa” vinis.

“Demorou um bocadinho, mas ao fim de dois anos, estamos a receber os frutos, demora sempre algum tempo e com a pandemia pelo meio, mas estamos muito realizados aqui. Sentimos que ir à cidade nos cria ansiedade. Perder tempo no trânsito. Pretendemos ficar aqui, ter filhos aqui. Há muitas mais pessoas ligadas à terra e faz mais sentido aqui a nossa ação aqui de educadores ambientais”, interrompe Rita.

Juntos criaram também o ‘Ser Recurso’. Um projeto, onde procuram aumentar e capacitar a oferta ao nível ecológico e ambiental a todos aqueles que procurem a autossuficiência, que priorizem produtos e recursos naturais, locais e ecológicos, e que estejam interessados em produzir o mínimo impacto ambiental, preservando a biocapacidade do planeta.

Nenhum dos entrevistados nesta reportagem recorreu aos apoios do Estado para fixação no Interior, apesar de o casal entrevistado ponderar ainda recorrer. Esta semana ficou a saber-se que o Governo vai alargar os incentivos a trabalhar no interior do país, estendendo-se até ao final de 2023 e abrangendo quem prestar trabalho à distância a partir do Interior e, em alguns casos, emigrantes que queiram regressar.

O programa de apoio a trabalhadores que se fixem no Interior recebeu até ao momento 711 candidaturas e as verbas aprovadas ascendem a 1,3 milhões de euros, segundo dados do Ministério do Trabalho enviados à agência Lusa.

Contactado o município de Gouveia, no sentido de obtermos o número de novos investidores no concelho, a autarquia responde “que não existem dados rigorosos sobre novas iniciativas de jovens investidores de fora do concelho que decidiram investir cá no último triénio”.

No entanto, o município salienta que “no âmbito do projeto Gouveia Empreende, na modalidade de apoio ao arrendamento, em que são valorizadas as candidaturas de empresários com idades inferiores a 35 anos, foram deferidos os seguintes números de pedidos: 15 em 2019, 17 em 2020 e 15 pedidos de apoio em 2021”.