Vacina obrigatória? Lacerda Sales diz que não é necessário

Tendência crescente de pandemia preocupa autoridades

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse também estar muito preocupado com a "tendência crescente" da pandemia da Covid-19 em Portugal, que hoje registou mais 23 mortos e 3.786 infeções.

António Lacerda Sales lembrou que "estamos com 374 de índice de incidência por 100.000 habitantes a 14 dias" e "um índice de transmissibilidade de 1,13, portanto, ainda superior a 1" o que "nos preocupa por ter uma tendência crescente".

Por isso, o governante reforçou a necessidade de se acelerar a vacinação e aumentar a testagem, defendendo também "o controlo de fronteiras, com a obrigação do teste à chegada".

Revelando que foi pedido "a todos os hospitais e a todos os serviços de saúde planos de contingência" e que "as escalas de banco estivessem asseguradas", Lacerda Sales declarou que "pontualmente, há um outro hospital que ainda precisa de poder tapar uma outra escala, mas isso é perfeitamente normal no Serviço Nacional de Saúde", garantindo ainda que a grande maioria dos hospitais já deu as escalas fechadas até ao final do ano.

Relativamente aos recursos humanos nos hospitais para o Natal e Ano Novo, o governante disse que atualmente há "mais cerca de 30 mil profissionais de saúde" do que em 2015, no que classificou de "esforço enorme" de recrutamento, admitindo, porém que "haverá sempre em alguns locais a falta de profissionais de saúde".

"Nesses casos, cá estamos para contratar, para continuar a contratar, para suprir essas faltas", salientou António Lacerda Sales