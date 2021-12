Visitas a lares e instituições de saúde. “Sem abraços nem beijos, novamente? É terrível”

“Vamos tentando contornar a saturação com estratégias motivadoras e muita esperança, mas é normal que as pessoas estejam desmotivadas, mas muito bem se estão a portar eles. Há uma nova fase de adaptação, porque as pessoas já entravam só com o certificado e estavam habituados a que vir sem barreiras. Agora, a pessoa entra e volta a dar de caras com o acrílico”, observa a responsável.





Oficina de escrita e outras atividades para "dar a volta"



“Isto é um pequeno trabalho sobre pandemia feito aqui na oficina de escrita”, mostra Henrique Gouveia, 67 anos, natural do concelho da Guarda, mas institucionalizado há três anos na unidade masculina de psiquiatria da Casa de Saúde Bento Menni.

As reviravoltas da pandemia inspiraram-no a escrever um texto que se apressa a ler. Valoriza as rotinas e agradece as oficinas que a instituição disponibiliza. “Higienizamo-nos, tomamos o pequeno-almoço, depois vamos para o atelier, fazemos várias atividades e temos também ginástica e relaxamento”, enumera.

Sobre as novas regras para as visitas aos lares, Henrique desabafa: “É um bocadinho chato e duro, porque praticamente há dois anos que não damos beijos nem abraços, é terrível. Os meus primos, que me tutelam, estiveram aqui há uma semana, mas agora há um retroceder. Quando nos disseram que havia vacina era uma luz ao fundo do túnel e, agora, uma nova fase pandémica”, diz entristecido.





“Tenho receio que voltem a interditar as missas”

Henrique considera que o telemóvel é uma ajuda para fazer face ao isolamento, mas não esconde o receio de que voltem a interditar alguns serviços, como “o ir ou não às missas”.

A Casa de Saúde Bento Menni (CSBM) é um estabelecimento de saúde, localizado na cidade da Guarda, que iniciou a sua atividade em abril de 1994.

É gerido pelo Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

Este centro assistencial está vocacionado para a prestação de cuidados em saúde mental, integrando as áreas de psiquiatria, psicogeriatria e deficiência mental, com preocupação pela prevenção, tratamento e reabilitação das pessoas que recorrem aos seus serviços, em sintonia com o Modelo Hospitaleiro.