Cidadãos aplaudem controlo fronteiriço. “É uma questão de segurança”

À Renascença, fonte da GNR garante que os automobilistas são sensíveis a estas ações e na sua maioria chegam com a documentação necessária.

Para entrar em Portugal pelas fronteiras terrestres, os cidadãos de países exteriores à União Europeia e dos países considerados de risco vermelho ou vermelho escuro sem certificado digital europeu de teste ou recuperação, precisam de teste PCR negativo ou comprovativo de teste rápido antigénio.

O teste PCR precisa de ser efetuado até 72 horas antes e o antigénio, com comprovativo laboratorial, até 48 horas. Quem não apresentar um dos testes referidos ou se recusar a fazer um dos testes indicados pelas autoridades terá de pagar uma multa de 300 a 800 euros.

As novas medidas, para responder ao aumento do número de casos de Covid-19 em Portugal, entraram em vigor às 00h00 de quarta-feira, coincidindo as restrições com o regresso à situação de calamidade, que vai manter-se até 20 de março de 2022.