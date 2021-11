Jovens portugueses pouco satisfeitos com aspeto físico e com empregos

A felicidade dos jovens com a vida, sejam homens ou mulheres, passa pela sua satisfação com o seu «aspecto físico e bem-estar». Um extenso estudo encomendado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) à consultora espanhola PRM mostra que a percentagem dos que se sentem satisfeitos ou muito satisfeitos com o aspecto

físico não chega a um terço ( 27%). Pelo contrário, os que estão pouco agradados com a sua imagem chegam aos 52%, segundo o estudo agora divulgado com base numa amostra de 4904 jovens entre os 15 e os 34 anos de idade. Os questionários respondidos online foram recolhidos em junho de 2020. A faixa etária analisada tem correspondência em 2,2 milhões de portugueses, segundo dados do INE/ Pordata.

Os dados mostram que a satisfação com o aspecto físico não se distingue entre homens e mulheres, não melhora com a idade - dentro do universo considerado - e apenas aumenta ligeiramente com a maior escolaridade. Os investigadores salientam o papel do universo digital nesta realidade, testemunhando que "a satisfação média entre os jovens que utilizam as redes sociais mais de três horas por dia é inferior à dos que não as utilizam".

38% dos jovens dizem-se discriminados pela sua "aparência física", representando mesmo o maior factor de discriminação no universo de jovens inquiridos. "Entre as mulheres jovens, a posição é ainda pior do que entre os homens jovens: 42 % entre elas face a 33 % entre eles", pode ler-se no estudo.