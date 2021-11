Assédio, natalidade, política, internet. O que pensam, sentem e fazem os jovens portugueses

Petições, Eleições e Televisões

Os homens jovens revelam maior interesse na política do que as mulheres, apesar delas votarem com maior frequência, sendo que a escolaridade potencia esse interesse e uma opinião declarada sobre a sua posição política. Globalmente, consideram que a democracia em Portugal "funciona bem ou muito bem" e ocupam maioritariamente uma "posição intermédia entre a esquerda e a direita".

Curiosamente, há um detalhe no capítulo político que faz alguma distinção de género. "Há pouco mais de mulheres no extremo da esquerda (33 % face a 26 % dos homens), enquanto entre os homens há um pouco mais no extremo da direita (35 % face a 26 % das mulheres)", pode ler-se no estudo.

4 em cada 10 jovens assinou uma petição no último ano. É a acção social em que mais jovens participaram. Dizem-se maioritariamente responsáveis por tentar reduzir as

alterações climáticas, sendo adeptos sobretudo da reciclagem de resíduos e do uso de energias renováveis.

A televisão é o meio preferido para se informarem sobre actualidade politica e social, bem acima da imprensa digital e das redes sociais e deixando o fundo da tabela para a imprensa em papel.