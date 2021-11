Entre afición e atrocidade: as touradas

Touro como nós

Primeira lide. Luís Rouxinol na arena, o público está animado. O cavaleiro já cravou bandarilhas – varas de madeira com uma ponta de aço de 6 cm e um arpão de 16 mm – no dorso do touro de todas as maneiras e feitios; o cavalo que monta tem na crina um enfeite com lantejoulas, a condizer com a indumentária do montador. O equídeo trota aos ziguezagues, ensaia como que alguns passos de Lindy Hop, escapa às investidas do touro com elegância, agilidade, e sem aparente esforço.

Mesmo à distância, é visível um corrimento de sangue no costado do touro. O animal de 520 quilos está ofegante, tem a língua de fora, enrola-a – tal como algumas pessoas em pleno AVC, o que faz sentido: as bandarilhas podem ferir os ramos nervosos dorsais da medula espinal, refere o biólogo Luís M. Vicente no livro “Touro como Nós” (Pergaminho, 2021). (Alguns estudos apontam também para a recorrência de lesões musculares, devido ao esforço físico durante a lide; as investidas sucessivas têm um custo, não são uma pulsão natural do touro.)

O animal já mal tenta ripostar. Mas, ainda antes de o grupo de forcados amadores do Ribatejo entrar na arena para a pega, Rouxinol vai buscar uma última bandarilha curta, também conhecida como de palmo; quer terminar a lide com uma proeza. Quando a espeta, é o culminar: uma onda de aplausos.

Muitos críticos das touradas costumam dizer que quem assiste a touradas “gosta de ver morte, de ver sangue, do aspeto mais tenebroso da vida”. O investigador Fernando Ampudia de Haro vê nessa interpretação uma visão “bastante redutora”.

O que cada aficionado vê é uma experiência subjetiva: há quem contemple uma metáfora para a vida, uma mostra de valentia ou até uma dança e forma de arte. “Estão a ver outra coisa [além de] um espetáculo de sangue. Podemos ou não concordar com a sua imaginação, mas certamente não estão a ver o dizem os detratores”, explica.

O que se vê nem sempre se sente. É possível, por isso, assistir regularmente a touradas e ainda assim não reparar no sofrimento animal.

Insuspeita de simpatias com a tauromaquia, a deputada não-inscrita Cristina Rodrigues recorda-se de, em criança, o avô ver touradas na televisão e dos comentários que fazia. “Eram sempre relativamente aos cavalos. Que adorava ver os cavalos, que eram animais lindíssimos. Ou seja, acho que mesmo nele não era pela tourada em si, era mais pela beleza dos cavalos”, conta.

A cegueira seletiva relativamente à dor nos animais não é, diga-se, propriamente um fenónemo recente. Em “Porquê Olhar os Animais?” (Antígona, 2020), o filósofo e escritor John Berger aponta um dualismo existencial na forma como os humanos lidam com animais desde o princípio dos tempos: “Foram subjugados e adorados, criados e sacrificados.” No caso particular da tourada, há uma evidente dualidade na empatia concedida ao touro e ao cavalo.

Para isso, há justificação: enquanto o legado histórico do cavalo fala de um “animal nobre”, “animal de batalhas”, “um herói mítico”, o Bos taurus “é muito mais distante para a maioria da população que o cão e o gato”, conta Luís M. Vicente. Cristina Rodrigues assume a mesma dificuldade: “É muito mais fácil erigir mais proteção, mais normas de bem-estar, fazer alterações legislativas, quando diz respeito a animais de companhia, do que a outros animais, nomeadamente os usados com fins pecuários.” O cavalo, apesar de legalmente considerado animal de pecuária, tal como o touro, ocupa um lugar “intermédio, especial”.

Nos últimos três mil anos, não faltam exemplos de ocasiões em que os cavalos foram alvos de antropomorfismo. Por exemplo: Bucéfalo, o cavalo de Alexandre, o Grande, tem direito a várias narrativas sobre a sua vida. Num dos relatos, conta-se que o equídeo era indomável e nasceu no mesmo dia que o futuro conquistador macedónio – o temperamento do animal a fazer de espelho ao do homem, e vice-versa. (Quando faleceu, durante a campanha de Alexandre na Índia, o imperador homenageou-o com a fundação da cidade de Bucéfala, na planície de Taxila, o atual Paquistão.)

Subsiste também a ideia de que o cavalo tem mesmo “alegria” em participar em touradas e não sofre. “O que não é verdade”, denuncia o biólogo. “Para o leigo, é muito difícil diagnosticar o sofrimento nesta espécie animal.”

Os cavalos vivem em grupos e hierarquias sociais rígidas; se um mostra “debilidade ou fraqueza”, rapidamente é sobrepujado por outros cavalos do grupo “e o seu lugar na hierarquia desce muito rapidamente, o que não lhe interessa nada em termos reprodutivos”. Por outras palavras: os cavalos são bons a esconder a dor e desconforto. “Darwin diria que essa espécie se encarregou de encontrar mecanismos para mascarar o sofrimento”, explica o biólogo.

O touro, por sua vez, é muito menos dado a narrativas épicas e admiração. Se é verdade que em 1940, no livro de contos “Bichos”, Miguel Torga fez o exercício de imaginar a experiência de Miura, um touro morto em arena, isso é fruto de uma sensibilidade moderna. (Em 2017, a produtora Blue Sky adaptou a história infantil “Ferdinando, o touro”, do escritor norte-americano Munro Leaf, ao cinema. O enredo: Ferdinando é um touro doméstico que se perde da família e cujo principal medo é ser obrigado a participar em touradas.)

Contra si, o Bos tauros tem séculos de tradições, como o sacrifício de animais. “Os cordeiros são um clássico de várias religiões, e isso cria de facto uma certa imunidade face ao sofrimento do outro e uma dificuldade de empatia. Mas que o sofrimento existe, existe”, lembra Luís M. Vicente. A situação do touro é a mesma, ipsis verbis.