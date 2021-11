"Inevitavelmente, vamos ter um Natal mais seguro do que o do ano passado", diz especialista

"Não há qualquer justificação para novas restrições generalizadas"

Esta sexta-feira realiza-se uma nova reunião no Infarmed, numa altura em que as infeções diárias continuam a subir.



Os líderes políticos admitem o regresso de algumas restrições para mitigar a pandemia.

Segundo projeções do "Institute for Health Metrics and Evaluation" (IHME), Portugal pode ficar , a janeiro de 2022, com um nível de infeções semelhante ao de janeiro deste ano.

A 28 de janeiro de 2021, Portugal registou novos máximos de número de mortos e de novas infeções por Covid-19. De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesse dia, morreram 303 pessoas e registaram-se 16.432 novos casos, em 24 horas.

De acordo com o IHME, a 28 de janeiro de 2022, no pior dos casos, Portugal pode atingir números acima dos 14 mil infetados e o mais provável é que se fique pelos nove mil casos diários confirmados.

A grande diferença, no entanto, é que, segundo as projeções, a mortalidade seria significativamente mais baixa em 2022, do que no início deste ano.

O imunologista do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, diz que "não há qualquer justificação" para medidas restritivas generalizadas, nem o regresso "de um estado de emergência ou de um confinamento generalizado".

"Felizmente com a cobertura vacinal, temos uma barreira muito eficaz. Estamos longe da situação do ano passado em que estávamos mais expostos a variantes graves da doença", considera Miguel Prudêncio.

Mesmo assim, o especialista, tal como no caso do Natal, pensa que é compreensível que haja "medidas pontuais para as faixa etárias mais vulneráveis à Covid-19".

"É preciso distinguir as pessoas mais fragilizadas da generalidade da população. São precisas medidas específicas, não generalizadas", reitera, à Renascença.