Aglomerados nos transportes públicos em plena quinta vaga preocupam passageiros

Numa altura em que os casos de Covid-19 continuam a aumentar, o respeito pelo distanciamento social nos transportes públicos começa a parecer impossível e a suscitar nervosismo entre os passageiros.

De Norte a Sul do país, seja de autocarro, metro ou comboio, as preocupações vão-se repetindo. A Renascença saiu às ruas do Porto e de Lisboa, em plena hora de ponta, para tentar perceber o que inquieta os utentes destes transportes.

Lisboa. “É bastante difícil sentirmo-nos seguros”

Em Lisboa, a Renascença percorreu parte da linha que liga a estação do Oriente a Sintra, esta quinta-feira ao final da tarde.

Localizada numa zona crucial da capital, com várias ligações para outros pontos, a estação de comboios de Entrecampos, em pleno coração de Lisboa, enche-se de pessoas de manhã à noite.

O sentimento de segurança dentro do comboio tem diminuído à medida que as infeções por Covid-19 voltam a aumentar. “Honestamente, não me sinto segura. Nota-se que existe demasiada gente nos transportes”, conta a administrativa Natacha Almeida, enquanto aguarda pelo comboio para regressar a casa ao final de mais um dia de trabalho.

“Acho que deveria existir, outra vez, um aumento das carruagens, mais comboios para podermos espaçar as pessoas, porque é demasiada gente ao mesmo tempo”, reforça a jovem.

A opinião é partilhada por Vasco Castro, outro jovem que defende o reforço dos horários dos comboios. “Acho que é bastante difícil sentirmo-nos seguros, porque, inevitavelmente, os comboios estão sempre cheios”, relata o estudante.

“Se calhar devíamos reforçar os transportes públicos, mas até que ponto é que conseguimos fazer isso? Temos investimento para isso?”, questiona, antes de correr para o comboio que já tinha chegado à estação.