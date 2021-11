"Nas grandes empresas não há doutores", diz presidente da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa

A Faculdade de Ciências e Tecnologia faz 44 anos. Ao longo das últimas quatro décadas, o que mudou no ensino da engenharia e no método para formar um engenheiro?

Há 40 anos, estava muito virada para as engenharias tradicionais, para o fazer, para o montar. Não estava pensada para as novas tecnologias, e as novas formas de fazer as coisas, os novos produtos. Os engenheiros estavam moldados para ir ajudar as pessoas nas operações do dia-a-dia. Mais do que engenharia de conceção, era uma engenharia de produção.

Depois da entrada na União Europeia, quando um conjunto alargado de empresas tiveram capacidade de investimento no país, tivémos a capacidade de pôr os nossos engenheiros a pensar em moldes completamente diferentes.

A sociedade tem o seu próprio ritmo, mas, por isso, a universidade deve andar vários anos à frente.

Houve necessidade de a engenharia se configurar para perceber que o engenheiro tem de estar no mundo real. Tem de perceber se os produtos que pode desenvolver, têm ou não aderência ao mercado. Pode fazer um produto muito sofisticado, tecnologicamente muito avançado, mas se não tiver mercado, não tem possibilidade.

A tensão entre a investigação primária e a investigação mais prática, virada para o mercado, é real nas universidades. Há quem defenda que a função da academia é a de apostar na investigação fundamental, e outros que preconizam um ensino superior mais próximo do mundo real. Aproxima-se mais da segunda linha de pensamento?

Eu diria que toda a investigação é aplicada. Pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a cinco ou dez anos. Temos é de ter a visão de que algures ela vai ser aplicada. Não há investigação pela investigação. O que há é investigação com impacto na sociedade. Há coisas que se descobriram no passado, e que só 10 ou 20 anos depois é que vingaram.

A sociedade tem o seu próprio ritmo, mas, por isso, a universidade deve andar vários anos à frente. Se não tiver essa capacidade, não está a desenvolver o seu papel.