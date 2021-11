A diabetes é a razão para um em cada cinco ataques cardíacos

Álvaro tinha acabado de jantar. Uma refeição leve. Ainda na mesa, começou a sentir uma dor na parte direita do tronco que alastrou até ao outro lado. Ficou com braço imobilizado. Foi o princípio do enfarte que o levaria a três semanas de internamento nos cuidados intensivos. Ele que há cinco anos descobriu que era diabético.

O ex-taxista do Porto personifica um fenómeno cada vez mais recorrente, ode diabéticos que acabam por ter enfartes do miocárdio.

O cardiologista João Brum Silveira, médico do Hospital Santo António, no Porto, revela à Renascença que 20% dos doentes que sofrem um enfarte, e que tiveram de fazer uma angioplastia primária (enfarte do miocárdio) sofrem de diabetes.

“Por aqui, pode-se ver a amplitude disto”, sublinha, ao mesmo tempo que acrescenta que dentro deste universo 68% dos casos são homens, e a idade média dos pacientes é de 67 anos.