Aumento de preços e escassez. Como a crise energética pode influenciar o acesso aos medicamentos?

Portugal poderá vir a enfrentar um quadro de escassez de medicamentos nas prateleiras das farmácias, caso não haja uma reversão da crise energética nos próximos tempos, alerta a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos.

"Se esta crise se mantiver, durante seis meses ou mais, é natural que venham a sentir-se impactos, sobretudo nos medicamentos de venda livre, não sujeitos a receita médica", diz à Renascença Ana Paula Martins, que admite que, no atual contexto, "são os que estão mais sujeitos ao impacto da crise energética, porque o aumento do preço dos combustíveis vai aumentar o custo da distribuição e isso terá de ser partilhado pelo consumidor", por via de uma subida do preço.

Diferente é a situação dos medicamentos com preço de venda ao público (PVP) marcado na embalagem, "que são negociados com o Estado... nesses vai haver uma tentativa de amortecimento por parte de toda a cadeia de valor, desde a indústria, passando aos distribuidores e às farmácias, porque não podem aumentar os preços", graças a uma lei-travão que congela o aumento do preço dos medicamentos prescritos pelos médicos, caso se verifique uma subida do preço europeu de referência.

Contudo, Ana Paula Martins reconhece que, se, por um lado, essa circunstância protege os consumidores, por outro lado fragiliza toda a cadeia de valor do medicamento.

"Isto é um mercado europeu e, quando a cadeia de valor do medicamento fica fragilizada, há uma tendência para que mercados que têm mais capacidade para pagar pelos medicamentos fiquem com eles. Aí, não é estranho pensarmos num aumento da escassez de medicamentos", avisa.