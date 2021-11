Marcha pela justiça climática junta mil pessoas em Lisboa. “Vim lutar pelo o futuro da minha filha”

Gonçalo Portela, que marcou presença no protesto para “reivindicar uma luta séria contras as alterações climáticas”, partilha a mesma visão e diz-se pouco confiante no resultado da reunião entre líderes mundiais e especialistas, que termina a 12 de novembro.

“Acho que por um lado é suficiente o progresso no carvão, mas por outro lado existem muitos outros temas que precisam de ser abordados de uma maneira mais séria”, alertou.

Para Catarina, 26 anos, trata-se de procurar soluções para “o grande problema das próximas décadas”. “Sem conseguirmos resolvê-lo tudo o resto não interessará para absolutamente nada”, reitera.

“Vim aqui hoje porque estou cansada da frustração constante que sinto com a falta de ação global, quer dos Governos, empresas e pessoas. Venho aqui pedir às pessoas presentes na COP26 que por favor levem as coisas a sério e parem de dizer coisas que não vão cumprir”, apela a jovem.

Marcha pela justiça climática juntou mais de mil pessoas em Lisboa, num movimento que somou cerca 500 mil por todo o mundo, no dia anterior, de acordo com a organização. Para além do combate contra as alterações climáticas, manifestam-se contra o racismo e a favor da igualdade de género.