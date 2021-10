Caso Rendeiro. Estado não avalia autenticidade de obras de arte apreendidas

O Estado não costuma fazer a peritagem de obras de arte, ou de outros bens móveis, em casos de arresto. Isso faz com que, por exemplo, no processo do ex-banqueiro João Rendeiro se possa pôr em causa se os quadros eram já falsos quando foram arrestados pela primeira vez, em 2011.

A advogada penalista Ana Rita Campos, com experiência neste tipo de casos, diz que quando se trata de bens de natureza artística, normalmente, “não há um valor atribuído no momento em que os bens são colocados sob alçada do Estado”.

Sem se referir ao caso de João Rendeiro, em concreto, Ana Rita Campos diz que há a possibilidade de “os bens que foram arrestados, finalmente, serem os que lá se encontravam [inicialmente]”. “Antecipo que isso vai ser discutido na sequência que esta questão terá”, sublinha.

“O que acontece em muitos destes casos é que ninguém vai ver se as joias são de platina ou de prata”, exemplifica.

“Não há peritagem. Não há forma de saber se eles são falsos ou não”, refere a advogada.