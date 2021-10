Irmã Vitória sobreviveu a três cancros e continua a luta

Foram 30 anos de cirurgias, muitas anestesias e outras tantas complicações e noites que não esquece.

“Tenho um novo tumor na mesma mama, mas nunca tive medo, só tive medo naquela noite em que o professor Ramiro Valentim me preparava para morrer, porque tinha recidivado para o esófago. Foi uma noite de luta, mas ao mesmo tempo de esperança... parecia que as estrelas do céu brilhavam ainda mais e pude ajudar outros doentes. Os meus colegas partiram e eu ainda cá estou 30 anos depois e não sei porquê”, afirma a Irmã Vitória, tecendo elogios à equipa que a acompanhou nessa altura, no IPO do Porto.

“Em 1991 estive um mês sem comer e sem beber. Agradeço ainda hoje ao professor Ramiro Valentim e ao Dr. Cabral, médico pneumologista. Depois de algumas horas amenizei, entreguei-me... estava longe de tudo e de todos, mas sempre próxima de alguém que não me abandonou, talvez sentado aos pés da minha cama”, destaca comovida.

“Proteção divina? Não duvido nada, sinto-me em paz”

Não sabe como resistiu aos solavancos da doença oncológica que recidivou várias vezes. Para outros e outras como ela, a Irmã Vitória deixa uma mensagem.

“Proteção divina? Não duvido nada, sinto-me em paz, com alegria e muita paz interior e digo a todos os doentes cancerosos que tenham sempre esperança, porque vale a pena, vale a pena lutar. Que não desanimem, só nos complica a situação e que tenham confiança porque a Deus nada é impossível. Todos os dias estão presentes os doentes oncológicos na minha oração."

"Libertem-se da situação do medo, tenham confiança. Devemos viver libertos. Se andasse com medo durante 30 anos, não tinha vivido", aconselha