Mais de 1,6 milhões de pessoas em Portugal vivem abaixo do limiar de risco de pobreza

Em 2019, mais de 1,6 milhões de pessoas residentes, em Portugal, ou cerca de 16,2%, viviam com rendimentos inferiores ao limiar de risco de pobreza, em 2019.

Os dados são avançados pela PORDATA, este domingo, num relatório enviado à Renascença, para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

Este é o valor mais baixo desde 2000, enquanto as taxas mais elevadas registaram-se em 2003, 2013 e 2014, quando a pobreza atingia cerca de um em cada cinco indivíduos.

Em análise a estes dados, o padre Jardim Moreira, presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, ouvido pela Renascença, avisa que os números, entretanto, já se agravaram, por causa da pandemia.

"Portugal anda sempre atrasado nas questões que não lhe convém saber, nomeadamente, nas injustiças sociais. A nível de comércio, os dados andam certinhos a cada mês. Estes não andam, porque não há respostas atempadas aos problemas", critica.

Dos 5,4 milhões de agregados familiares com declarações de IRS, referentes a 2019, cerca de dois em cada cinco agregados vivia, no máximo, com 10.000 euros por ano, ou seja, 833 euros mensais.

Quase 40% dos agregados compostos por dois adultos com três ou mais crianças estavam em risco de pobreza, em 2019.

Já no caso dos agregados domésticos de um adulto com uma ou mais crianças, em 2019, um em cada quatro era pobre (25,5%).

Cerca de 24% de adultos que vivem sozinhos, sem crianças, estavam em risco de pobreza, em 2019.