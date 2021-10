Dose de reforço da vacina “nada tem a ver com ensaios clínicos”, mortes acima dos 80 anos estão a aumentar

Para o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa “é difícil apontar uma única causa” para a quebra de proteção que a vacina confere a este grupo etário e que ditou um novo aumento de mortes.

“Quando nós medimos a efetividade imediatamente a seguir à toma da vacina, em janeiro, fevereiro e março, a variante que predominava era a Alpha. Portanto, esta perda de imunidade pode ser uma combinação de pelo menos três coisas: o aparecimento da variante Delta [que se tornou dominante em junho], a menor duração da concentração de anticorpos nas pessoas mais idosas e o agravamento da situação com o passar do tempo, umas vez que foram um dos primeiros grupos a ser vacinados”, afirma Carmo Gomes.

De acordo com os resultados da unidade de investigação epidemiológica do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o grupo etário dos 80 e mais anos tem registado um “decaimento da efetividade contra hospitalização, de cerca de 80% no primeiro mês após a segunda dose, para cerca 60% quatro a cinco meses após a segunda dose".

Numa conferência de imprensa, no dia 8 de outubro, Baltazar Nunes tinha já referido que, nesta faixa etária, as vacinas contra o vírus SARS-CoV-2 apresentam uma proteção contra morte de 87% no primeiro mês após a vacinação completa, percentagem que baixa para cerca de 75% nos quatro a cinco meses seguintes.

Segundo Manuel Carmo Gomes, “neste momento, em enfermaria, as pessoas com mais de 80 anos já representam aproximadamente 50% dos internados. Em uci (unidades de cuidados intensivos), os maiores de 70 anos representam 40%, com tendência de aumento”.