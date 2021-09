Festejos autárquicos sem máscara “é aquilo que causa transmissão de Covid a várias pessoas"

Veja também:

A cada direto televisivo na noite autárquica, quer fosse para dar conta da alegria de uma vitória ou da tristeza de uma derrota, assistia-se a uma constante: um número considerável de pessoas que não usava máscara. Isto apesar de todos estes festejos acontecerem em espaços fechados. O epidemiologista Manuel Carmo Gomes diz que não há nada pior do que recintos fechados com pessoas exaltadas para a transmissão da doença, e que os festejos de domingo terão consequências no número de casos da Covid-19 em Portugal.

Apesar de o fim da obrigação do uso de máscaras em espaços fechados − que tem algumas exceções em que essa obrigatoriedade se mantém − só deixar de estar em vigor a 1 de outubro, de norte a sul do país, e sem exceções partidárias, quem assistia aos resultados da noite eleitoral e às imagens das sedes de campanha verificou que, para muitos, as máscaras já fazem parte do passado.

Manuel Carmo Gomes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que integrou a comissão técnica de vacinação contra a covid-19 da DGS, defende que continua a ser recomendável a utilização de “máscaras em recintos fechados, onde não é possível manter a separação entre as pessoas”.

“Temos de perceber como o vírus se transmite e não há nada pior do que espaços fechados com muita gente a elevar a voz, à semelhança do que aconteceu na noite eleitoral”, acrescenta.