Ensino Superior. Número de candidatos que falha colocação atinge máximo, desde 2002

Engenharia aeroespacial com melhor média nacional

O curso de Engenharia aeroespacial do Instituto Superior Técnico garantiu a mais alta nota do último colocado com 19,05 valores. Seguiu-se o curso de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto (19,03 valores) e Engenharia e Gestão Industrial (18,98) da Faculdade de Engenharia da mesma universidade.

Em último lugar na lista de colocações surge o curso de Enologia (95,0) da Universidade de Évora. Pode consultar os resultados completos da primeira fase de acesso nesta página da Renasceça.

A apresentação da candidatura à segunda fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior público de 2021 arranca a 27 de setembro e decorrerá até 8 de outubro.

As vagas ocupadas na primeira fase do concurso em que não se concretizou a matrícula e inscrição são divulgadas no dia 7 de outubro no site da Direção-Geral do Ensino Superior.

Podem concorrer à segunda fase do concurso:

Os candidatos à primeira fase não colocados;

Os candidatos colocados na primeira fase que pretendam concorrer de novo (se estes estudantes forem colocados na segunda fase, a colocação na primeira fase, bem como a matrícula e inscrição que realizaram, são anuladas);

Os candidatos que, embora colocados na primeira fase, não procederam à respetiva matrícula e inscrição;

Os estudantes que, embora reunindo condições de candidatura no prazo de apresentação das candidaturas à primeira fase, não se apresentaram;

Os estudantes que só reuniram as condições de candidatura após o fim do prazo de apresentação das candidaturas à primeira fase

Os resultados da segunda fase do concurso nacional de acesso são divulgados no dia 14 de outubro.

A Direção-Geral do Ensino Superior estima que se inscrevam no ano letivo que agora se inicia mais de 100 mil novos estudantes.

As estimativas apontam para 82 mil novos estudantes no ensino superior público, incluindo cerca 51 mil colocados quando concluídas as três fases do concurso nacional de acesso.

São, ainda, esperados cerca de 31 mil estudantes por outras vias de ingresso no ensino superior público, incluindo cerca de 8 mil em formações curtas de âmbito superior, isto é, cursos técnicos superiores profissionais.

Por fim, cerca de 19 mil estudantes deverão ingressar no ensino superior privado no ano letivo 2021/ 2022.