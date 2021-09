O regresso ao (novo) normal. O que mudou com a pandemia?

Veja também:

Um ano e meio. Foi o tempo que passou desde a chegada da Covid-19 a Portugal. Depois dos primeiros casos registados, a março de 2020, a pandemia teve muitos altos e baixos, mas o seu desfecho nunca pareceu tão próximo.

O coordenador da "task force" da vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, disse que Portugal "venceu a primeira batalha" contra o vírus. E na última reunião no Infarmed foi consensual que o país se aproxima do "fim da fase pandémica" atual.

O "regresso à normalidade" é, agora, a expressão mais usada para a próxima fase de desconfinamento. Mas, quando voltarmos ao normal, haverá novidades (e restrições) que há um ano e meio não existiam.

O que é que mudou entre o antes e o depois da pandemia?

Máscaras

Antes da pandemia, mais rapidamente se viam turistas a usar máscara, nas grandes cidades, do que um português. E mesmo nos primeiros tempos após a chegada da Covid-19, em Portugal, o seu uso e eficácia não eram consensuais, inclusive para a própria Direção-Geral da Saúde (DGS).

Entretanto, o uso tornou-se generalizado e as máscaras ficaram como um dos símbolos mais reconhecíveis do impacto da pandemia no dia-a-dia dos portugueses. A terceira vaga da pandemia fez mesmo com que a Assembleia da República tivesse de tornar o seu uso obrigatório ao ar livre.

Legislação essa que chegou ao fim no último domingo e que se espera que não volte a ser necessária, a não ser que haja uma nova vaga mais perigosa da Covid-19.

Mesmo assim, muitas pessoas têm dito que vão continuar a usar a máscara na rua, para se sentirem mais seguras.

Já com a pandemia ultrapassada, o uso de máscara pode tornar-se uma prática recorrente, em particular no inverno, altura em que a propagação viral é mais elevada.

Na terceira fase de desconfinamento, que começa a 1 de outubro, será obrigatório usar máscara em transportes públicos, incluindo o transporte aéreo, estruturas residenciais para idosos, hospitais, salas de espetáculos e eventos e grandes superfícies. Os alunos vão deixar de utilizar a máscara no recreio da escolas.