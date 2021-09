Que zonas do país lideram nos cinco temas que marcam as autárquicas?

Os primeiros resultados deste novo instrumento apontam para um grande desequilíbrio regional na promoção do sucesso dos alunos mais carenciados. As regiões no litoral Norte, como é o caso dos distritos de Viana do Castelo ou Braga, registam o melhor desempenho a nível nacional, já Beja e Bragança, distritos do sul e interior de Portugal apresentam os valores mais baixos de equidade.

Para Pedro Freitas, investigador na área da economia da educação da NOVA SBE, este desequilíbrio é um reflexo das desigualdades regionais do país e pode ser explicado, em parte, pelo critério de alocação dos alunos às escolas.

Em entrevista à Renascença, em maio, altura em que foram divulgados os resultados do ranking das escolas 2020, o especialistas defendeu uma alteração no critério de alocação dos alunos às escolas, que passe pela criação de “margens dentro das vagas das escolas” para alunos que possam querer inscrever-se em estabelecimentos que ficam fora da sua área de residência. Uma medida que visa pôr fim a este "ciclo vicioso e quebrar as desigualdades".

Sines é o maior emissor de CO2, Mação soma a maior percentagem de gastos em ambiente

Em 2019, último ano de que há registo, Mação foi o concelho que mais gastou em ambiente (23,4%), em percentagem do total de despesas municipais. A proteção da biodiversidade e paisagem representou cerca de 83% deste gasto, no mesmo ano.

Nas piores posições da tabela ficam os concelhos da Nazaré, Covilhã e Corvo, com menos de 1% do total de despesas alocadas ao ambiente.

Sines, que lidera desde 2015 em emissão de CO2, também está entre os municípios que menos gastam em despesa ambiental (3,5%).

De acordo com o relatório sobre as emissões de poluentes atmosféricos por concelho, divulgado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Vila Franca de Xira está no top 10 dos maiores emissores nacionais dos três principais gases com efeito de estufa: dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4) e óxido nitroso (N2O).