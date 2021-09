De Palmela a Cabul, Fazal e Ana Bela alimentam quem precisa. "As pessoas sentem a dor das crianças afegãs"

Agora, Fazal deixa duras críticas à forma como os Estados Unidos saíram do país, especialmente depois do investimento feito no Afeganistão, e acusa a retirada de ter um teor populista e autocentrado.

"Biden disse que não foram para o Afeganistão para criar uma democracia. Mas no início, disseram isso. E como estudante de política, vejo os líderes americanos a ter uma visão mais populista. Comparando essa altura com agora, eles preocupam-se mais com sua própria nação, com salvar americanos", argumentou.

A guerra no Afeganistão e a invasão dos Estados Unidos começaram pouco depois dos ataques terroristas do dia 11 de setembro de 2001. Os 20 anos de presença americana no país resultaram na morte de quase 50 mil civis e 66 mil soldados afegãos; do lado americano, morreram cerca de 3.800 cidadãos americanos e do lado dos talibãs cerca de 51 mil, segundo os dados da Associated Press.