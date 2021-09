Luto parental. Empresas apoiam petição, mas querem ajuda financeira do Estado

“Um empresário antes de mais é um ser humano, é um cidadão”; “uma mudança no caminho certo”; afinal, estamos a falar da “pior coisa que pode acontecer a um pai, a uma mãe”. Num primeiro momento, é desta forma que as empresas portuguesas veem o alargamento do período da licença pela perda de um filho de cinco para 20 dias. Mas depois de tomada a posição moral, levantam uma questão prática: quem vai arcar com os custos da ausência dos trabalhadores?

De acordo com a alínea a) do artigo 251 do Código do Trabalho, um trabalhador “pode faltar justificadamente até cinco dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens ou de parente ou afim no 1.º grau na linha reta.”

Os encargos durante o período de ausência são suportados unicamente pelas empresas. Ora, para três associações empresariais ouvidas pela Renascença, o Estado, por via da Segurança Social, devia entrar na equação e assumir pelo menos parte dos custos. Pelo menos, no caso do luto parental de 20 dias.

“Isto pode ser feito de duas maneiras: pode ser a empresa a suportar, pode ser o Estado e a empresa suportar a meias. Como está em jogo muito pouco dinheiro, é uma medida que o Estado pode adotar, fica bem visto, as empresas também. Aceitam as empresas e o Estado suportar as faltas justificadas a meias. E fica tudo muito bem, em termos da opinião pública”, diz Peter Villax, presidente da Associação das Empresas Familiares (AEF).

Segundo dados da Pordata, em 2019, das mais de 123 mil pessoas que morreram em Portugal, apenas 696 pessoas tinham idades até aos 29 anos. Ou seja, na larga maioria “filhos”, presumivelmente com pais e mães que lhes sobreviveram. “Seiscentas e noventa e seis mortes num total de 123 mil é 0,5%. Felizmente, é um número muito, muito baixo, para quem perde um filho. É uma pessoa insubstituível. Mas num total da sociedade foram 696. Para um salário médio em Portugal de mil euros, a despesa é irrisória”, aponta o empresário.

De acordo com Peter Villax, as faltas justificadas de cinco dias custam à economia nacional 174 mil euros. “É irrisório. E se aumentarmos para 20 dias continua a ser irrisório: 696 mil euros. Isto pode ser perfeitamente suportado pelas empresas, felizmente é um fenómeno que é raro”, sublinha.