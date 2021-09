O país despede-se do Presidente da inclusão e da proximidade

As cerimónias fúnebres de Estado de Jorge Sampaio, que decorrem ao longo deste fim de semana, terão vários "momentos de proximidade" abertos ao público.

O modelo foi transmitido aos jornalistas por José Manuel dos Santos, representante da família do antigo chefe de Estado e que foi seu assessor presidencial.

Haverá “momentos em que todos os portugueses podem manifestar e testemunhar a sua proximidade a Jorge Sampaio".

“São cerimónias fúnebres de Estado destinadas a um antigo chefe de Estado e em que há aqui uma mistura entre aquilo que são as características de uma cerimónia pública de Estado com alguns pormenores que têm a ver com a personalidade pessoal e política do Presidente”, referiu aos jornalistas.

O velório aberto ao público decorre no sábado, entre o meio-dia as 23h00, no antigo Museu dos Coches.

No domingo, a partir das 11h00, têm lugar as cerimónias fúnebres oficiais com honras de Estado no Mosteiro dos Jerónimos.