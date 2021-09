Avante!: 100 anos de "muitos sacrifícios", perseguições e torturas a não esquecer

Na 45ª Festa do Avante! estão expostas memórias, entre objetos e registos fotográficos, alusivas ao centenário do Partido Comunista Português, 100 anos de "muitos sacrifícios", perseguições e torturas, mas também "de luta" de um partido que diz ter futuro.

Junto ao pavilhão central do recinto do certame anual comunista, uma fila de visitantes aguarda a sua entrada na exposição sobre o centenário do PCP e nem o sol abrasador os demove, de crianças a idosos. .

À entrada do espaço está Bruno Dias, deputado na Assembleia da República, que cumpre o seu turno de trabalho controlando o número de pessoas que entram no espaço, de forma a manter-se o distanciamento. Daqui a umas horas, é outro deputado comunista, Duarte Alves, que estará no seu lugar, e Bruno Dias rumará até à banca de Setúbal, para ajudar a fazer a massada de peixe para o jantar até às 21:00. .

A abrir a exposição, um cartaz recorda o visitante de que o Partido Comunista Português foi fundado a 06 de março de 1921, momento que "resultou de uma necessidade objetiva em consequência do desenvolvimento do proletariado português, do amadurecimento da sua experiência e consciência social e política e da sua luta, sendo expressão da projeção da Revolução de Outubro de 1917". .

Durante a tarde, Jerónimo de Sousa, secretário-geral dos comunistas, também visitou esta exposição.

"Um partido que rapidamente teve que passar à clandestinidade tendo em conta o golpe militar que conduziu a uma ditadura, um processo de resistência ímpar da parte do PCP ao longo de 48 anos demonstrando aos trabalhadores, ao nosso povo, a necessidade de um país em que prevalecesse a liberdade, a existência de direitos, particularmente para quem trabalha e naturalmente as paginas mais gloriosas aqui do nosso partido têm a ver com a Revolução de Abril", descreveu, em declarações aos jornalistas.