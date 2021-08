Ir à Feira no primeiro dia é uma tradição, esperam

A Feira do Livro de Lisboa abriu portas. E apesar de se prolongar até dia 12 de setembro, há quem faça questão de ir visitá-la logo no primeiro dia e até, nas primeiras horas. Uns para uma volta rápida com promessa de regresso... outros para comprar. Em geral, é um dia mais calmo. Este ano, a tradição foi, de alguma forma, quebrada. À hora de almoço já circulavam pelo recinto centenas de pessoas, algumas com sacos cheios de livros.

Um bom sinal para editores e livreiros, que este ano esperam mais gente para visitar os 325 pavilhões de 131 expositores, instalados, como é hábito, no Parque Eduardo VII. É a segunda maior feira em 91 edições.

Fazer mealheiro para comprar livros

Martim e Francisco foram dos primeiros a chegar à Feira do Livro. Poucos minutos depois do meio-dia, na companhia da mãe, já estavam no stand em que o mais novo queria comprar os livros do Cuquedo. Sem papas na língua, Francisco, de quatro anos, explicou à Renascença que esse era o livro que queria comprar, “os outros tenho que ver”. Diz que quer levar a mochila carregada. Por enquanto, só lá tem a carteira com o dinheiro que andou a juntar para comprar os livros na Feira.

O irmão Martim, de nove anos, manifesta preferência por BD’s, “gosto muito”. Sem tanta preocupação com o mealheiro para as compras, troca olhares com a mãe e assume que está à espera de algumas ofertas.

Martim diz que não sabia que era o primeiro dia da Feira, “calhou”. Mas concorda que “até é bom porque não há tanta gente e anda-se mais à vontade”.

Mas quem é “habitué” dos primeiros dias e das primeiras horas da Feira do Livro, notou este ano muito mais gente que em anos anteriores e especialmente, o ano passado.

Ir no primeiro dia é uma tradição

É o caso de Encarnação. Uma hora depois da abertura das portas da 91ª edição da Feira já tem vários livros num saco. A volta ainda mal começou, “já fiz algumas compras, mas ainda vou fazer mais. Venho sempre no primeiro dia e tento aproveitar as promoções, é uma tradição”.

Admite que não estava à espera de ver tanta gente logo na abertura. Pensa que talvez as redes sociais tenham incentivado as pessoas a ler. Com o confinamento, ficaram em casa e também se dedicaram mais à leitura. “Uma pessoa tem o bichinho de vir, comprar mais e ler, mais e mais”, confessa à Renascença. E não quer dizer que não volte.

Luís fez 300 km para ir à Feira

Luís não fazia questão de “abrir” a Feira do Livro, mas fez as contas à sua agenda pessoal e percebeu que esta quinta-feira era o melhor dia para rumar do Algarve até Lisboa e mais concretamente, ao Parque Eduardo VII.

Na fila para pagar um braçado de livros e na outra mão, com um saco quase cheio, admite à Renascença que espera voltar a casa “carregado”. Não trouxe uma lista, mas mostra-se especialmente interessado em autores portugueses. Admite já ter feito boas compras, mas com menos de um quarto do circuito completado, ainda tem muito para ver e comprar.

Por causa da pandemia, o ano passado não fez a viagem. Mas agora veio sem receios: há segurança e além disso, Luís sente-se protegido porque já está vacinado.

Para Mateus e Marcos, ir à Feira do Livro de Lisboa é uma estreia. Brasileiros, a viver há alguns meses em Portugal, chegaram ao Parque Eduardo VII logo a seguir à abertura do espaço ao público. Marcos tem uma lista como mais de vinte títulos, especialmente biografias e livros de poesia.

“Descobrimos que há um horário de promoção e vamos aproveitar esta semana para comprar o máximo desta lista e ainda outros livros”, revela Mateus.

Sob o sol abrasador do início de tarde, algumas centenas de pessoas circulam pelo recinto. Este ano podem estar em simultâneo, 5.500. Algumas já passaram pelos pavilhões da Editorial Presença, onde está José. Diz que ainda não fez muitas vendas, mas sublinha que ainda passou muito pouco tempo. Para este ano manifesta grandes expetativas. E diz que o grupo em que trabalha está a dar o seu contributo. “Às vezes o dinheiro é pouco e estas promoções – por exemplo, quatro livros por 25 euros - são uma tentativa de ajudar as pessoas ler, que os livros não sejam tão inacessíveis”.

Se há quem faça questão de comprar logo no primeiro dia, há quem prefira dar uma volta, ver o que e regressar com mais tempo e disponibilidade.

A Feira do Livro de Lisboa vai estar aberta ao público até dia 12 de setembro. Nos dias úteis, de segunda a quinta-feira, abre às 12h30 e fecha às 22h00; à sexta, prolonga-se até à meia-noite. Ao sábado e domingo, o acesso é permitido a partir das 11 da manhã; até à meia- noite, ao sábado e até às 22h00, ao domingo.

Não é preciso certificado digital ou teste Covid-19 negativo, mas o uso de máscara é obrigatório.

E se a fome ou a sede apertarem, não há problema. Ao longo do recinto há diversas carrinhas de “street food” com diversas propostas. E esplanadas onde degustar os petiscos.