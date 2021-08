Dermatite atópica. Pauleta "queria ser fixe e gira", Aurora "queria ser invisível"

Paula tem 23 anos e sofre de dermatite atópica. É o lado menos conhecido da história de uma das estrelas da equipa de futebol feminino do Benfica.

Paula Domínguez Encinas, adotou a alcunha Pauleta como diminutivo e, por coincidência, em homenagem ao ponta de lança açoriano, que marcou 47 golos em 88 internacionalizações pela seleção nacional de Portugal.

O sonho de ser jogadora começou bem cedo, por volta dos seis anos, em Redondela, na Galiza, onde nasceu. “Era só miúdos, rapazes”, começa por contar à Renascença.

Pauleta percebeu que tinha de aceitar um problema de saúde extremamente incómodo, que, por exemplo, o irmão, um ano mais velho, não tinha.

"As primeiras lembranças que tenho de mim é com dermatite, com eczemas. Percebi que tinha de sentir comichão, ter partes do meu corpo com feridas, que tinha algo diferente com que tinha de viver. Não havia mais nada a fazer”, reconhece.

O facto de ser a única rapariga no clube onde começou a dar os primeiros toques na bola adiou a exposição do corpo marcado por feridas perante um balneário partilhado por colegas de equipa.

“Tinha um balneário só para mim e não tinha problema nenhum. Tomava banho sozinha, vestia-me sozinha”, longe de olhares e perguntas indiscretas.