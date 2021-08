Monjas de Belém há 20 anos em Portugal. “São um sino a tocar” na planície alentejana

A solidariedade que se sobrepõe a ideologias

Precisamente, a oração e o silêncio fazem do mosteiro um “oásis” no meio da planície alentejana, num território palco de confrontações sociais e políticas. Uma vocação contemplativa, segundo a sabedoria de São Bruno, que não está ao alcance do entendimento de todos, mas isso não significa que não exista entreajuda e solidariedade. E, nisso, o exemplo da população do Couço é irrepreensível, desde a primeira hora.

“Há quem leve fruta ou outros bens alimentares, depende do que tem em abundância”, conta o padre Mário, afirmando que a população do Couço “tem muito orgulho no mosteiro”, mesmo que “a maioria não tenha sequer lá ido.”

O sacerdote chegou a sair do local, depois de celebrar a eucaristia, com o “carro cheio de coisas” que davam às monjas. “Padre”, diziam-me, “temos bens a mais, pode levar para os seus pobres?” E lá ia eu com o carro cheio de cabazes para levar às pessoas a quem distribuímos”, revela-nos.

“É uma gestão muito bonita e muito interessante”, considera este amigo da Família Monástica de Belém, “para quem se imagina, está no meio da planície, no meio do montado, e que de repente faz nascer esta vitalidade inesperada, esta partilha de bens e de gestos”, no fundo, “uma expressão bonita da atualidade do Evangelho.”