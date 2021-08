O populismo virou-se para a ciência e combater a desconfiança que semeou “exigirá um esforço a longo prazo”

Se no início da pandemia os portugueses se viraram para a ciência em busca de respostas e orientação, nos últimos meses parece ter aumentado um movimento de ceticismo e, nalguns casos, até, de reprovação e descrença perante os mesmos especialistas que, desde março de 2020, procuram respostas para pôr fim a esta crise.

As teorias da conspiração, que já antes circulavam sobre a Covid-19, ganharam um novo impulso com a chegada da vacina e a ciência, que há um ano triunfou, regrediu agora para um estatuto menos digno, aos olhos de alguns. Mas como se explica este fenómeno?

Para Jakob-Moritz Eberl, investigador da Universidade de Viena e membro do ACPP - Austrian Corona Panel Project, a resposta é simples: o populismo chegou à ciência.

Aos atores políticos e aos media, que eram até aqui os principais alvos do discurso populista, juntaram-se, recentemente, as instituições científicas e os académicos que as representam.

“Abrimos uma caixa de pandora”, defende o académico austríaco, em entrevista à Renascença. “Esta desconfiança que observamos agora [em relação à ciência] é a mesma a que assistimos contra os media e que aumentou significativamente depois da crise migratória de 2015. Temos de equacionar isto a longo prazo, e tentar compreender de que forma vamos recuperar essa confiança”.

Para o investigador, membro do Centro de Investigação Eleitoral de Viena, “os alicerces do populismo são, de certa forma, muito semelhantes à base de qualquer teoria da conspiração” e a resposta não será alcançada no curto prazo, mas exigirá um esforço contínuo durante os próximos tempos, para lá do fim da pandemia.

Aumentar a literacia científica e promover o diálogo ciência-sociedade pode ser a solução.

Num artigo científico, de que é autor principal, defende que o “populismo científico” está no centro das teorias da conspiração sobre a pandemia da Covid-19. De que forma?

O que acho interessante é que, quando pensamos em populismo, na maioria das vezes, só nos ocorre o populismo político. Associamo-lo à noção de "adorar e zelar pelo povo" e em como as elites políticas são percepcionadas como “malévolas” ou “perversas”, com intenções próprias que só as beneficiam. Na maioria das vezes, também associamos, automaticamente, o populismo a uma ideologia nativista e de direita.

O que defendemos neste artigo é que temos de dar um passo atrás e olhar para as atitudes populistas dos eleitores, por um lado, independentemente da sua ideologia - não interessa se são de direita ou esquerda, mas sim se apresentam atitudes populistas, algumas associadas ao anti-elitismo, outras a uma visão maniqueísta do mundo - e, por outro lado, compreender esta crença de que os cidadãos representam boas intenções e sabem sempre o que é melhor para todos. Esta é a ideia chave do populismo.